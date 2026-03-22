Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) форвард оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Теперь на счету россиянина стало 118 (40+78) очков в сезоне, таким образом, он возглавил список лучших бомбардиров. Кучеров обошёл канадского нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, у которого 116 очков (38+78).

Первой звездой стал американский форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, который в домашней встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:3) оформил хет-трик и сделал два результативных паса.

Третьей звездой признали канадского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Стивена Стэмкоса, записавшего на свой счёт два гола и передачу в домашней игре с «Вегас Голден Найтс» (4:1).

Материалы по теме
Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
