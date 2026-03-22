Пьянов — о встрече с «Металлургом» в плей-офф: с топовыми командами всегда приятнее играть

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом». Первая игра состоится 24 марта.

— Встреча с «Металлургом» перед окончанием регулярки помогла лучше узнать соперника или раскрыла свои же козыри?

— Нет, с топовыми командами всегда приятнее играть, на них не нужен особенный настрой. Мы сейчас разбираем и смотрим нюансы, всё не зря.

— На чём тренерский штаб сделал особый акцент перед стартом серии?

— Все понимают, что они более атакующая и более быстрая команда. На мелкие нюансы был сделан акцент.

— Противоядия есть против такой быстрой команды?

— Найдём что-нибудь (улыбается), — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.