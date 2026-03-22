Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пьянов — о встрече с «Металлургом» в плей-офф: с топовыми командами всегда приятнее играть

Комментарии

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом». Первая игра состоится 24 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Встреча с «Металлургом» перед окончанием регулярки помогла лучше узнать соперника или раскрыла свои же козыри?
— Нет, с топовыми командами всегда приятнее играть, на них не нужен особенный настрой. Мы сейчас разбираем и смотрим нюансы, всё не зря.

— На чём тренерский штаб сделал особый акцент перед стартом серии?
— Все понимают, что они более атакующая и более быстрая команда. На мелкие нюансы был сделан акцент.

— Противоядия есть против такой быстрой команды?
— Найдём что-нибудь (улыбается), — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Давид одолеет Голиафа! «Сибирь» пройдёт «Металлург» в плей-офф КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android