Как завершится серия первого раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев»?

В понедельник, 23 марта, стартуют серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В этот день состоится матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ клуб из Екатеринбурга занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. Уфимская команда завершила регулярку на пятой строчке, заработав 78 очков за 68 встреч.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».