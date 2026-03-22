Форвард «Питтсбурга» Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:4 Б). Таким образом, на счету 25-летнего хоккеиста стало 30 (15+15) очков в 60 играх за «пингвинов» и «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 01:06     2:0 Ракелль (Раст, Жирар) – 02:02     2:1 Бэррон (Ламберт) – 03:50     2:2 Кёпке (Лаури, Демело) – 26:10 (sh)     3:2 Карлссон (Уозерспун, Чинахов) – 35:22     3:3 Пионк (Тэйвз, Нюквист) – 44:04     3:4 Ламберт – 48:36     4:4 Карлссон (Раст, Кросби) – 52:45     5:4 Кросби – 65:00    

Тем самым Чинахов обновил личный бомбардирский рекорд за одну регулярку, а для повторения личного снайперского рекорда ему остался один гол. Ранее Егору удалось набрать 29 (16+13) очков в 53 матчах за «Блю Джекетс» в сезоне-2023/2024.

Всего на счету форварда 235 встреч в регулярных чемпионатах и 101 (49+52) очко при полезности «-41». Хоккеист был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

