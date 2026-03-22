Форвард «Питтсбурга» Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:4 Б). Таким образом, на счету 25-летнего хоккеиста стало 30 (15+15) очков в 60 играх за «пингвинов» и «Коламбус Блю Джекетс».

Тем самым Чинахов обновил личный бомбардирский рекорд за одну регулярку, а для повторения личного снайперского рекорда ему остался один гол. Ранее Егору удалось набрать 29 (16+13) очков в 53 матчах за «Блю Джекетс» в сезоне-2023/2024.

Всего на счету форварда 235 встреч в регулярных чемпионатах и 101 (49+52) очко при полезности «-41». Хоккеист был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.