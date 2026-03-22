Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров — 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с четырьмя или более очками

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Игра с четырьмя и более очками стала для форварда 42-й за карьеру в рамках регулярок. Он стал 20-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь такой отметки.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Таким образом, Никита сравнялся с Бобби Орром, Жильбером Перро и Марком Мессье. Выше идут Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63), Майк Босси (60), Яромир Ягр (56), Стив Айзерман (55), Петер Штястны (54), Брайан Троттье (49), Яри Курри (47), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46), Дэйл Хаверчук и Пол Коффи (у обоих – по 45), Рон Фрэнсис (44), Бретт Халл и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», у обоих – по 43).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android