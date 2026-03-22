Кучеров — 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с четырьмя или более очками
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Игра с четырьмя и более очками стала для форварда 42-й за карьеру в рамках регулярок. Он стал 20-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь такой отметки.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
Таким образом, Никита сравнялся с Бобби Орром, Жильбером Перро и Марком Мессье. Выше идут Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63), Майк Босси (60), Яромир Ягр (56), Стив Айзерман (55), Петер Штястны (54), Брайан Троттье (49), Яри Курри (47), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46), Дэйл Хаверчук и Пол Коффи (у обоих – по 45), Рон Фрэнсис (44), Бретт Халл и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», у обоих – по 43).
