Энтони Столарз пропустил матч с «Оттавой» из-за попадания шайбы в шею на разминке
Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5) из-за попадания шайбы в горло на разминке перед игрой. Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний американец прошёл обследование в больнице.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Шабо, Батерсон) – 14:58 (pp) 2:0 Жиру (Клевен, Спенс) – 29:09 3:0 Фёгеле – 37:53 3:1 Таварес (Коуэн, Карло) – 38:14 3:2 Коуэн (Бенуа, Нюландер) – 44:52 4:2 Амадио (Спенс, Пинто) – 49:41 5:2 Грейг (Козенс, Клевен) – 53:11
В итоге место в воротах «Лифс» занял Джозеф Уолл, отразивший 38 из 43 бросков.
Столарз в нынешнем сезоне провёл только 22 матча, в которых одержал восемь побед при 89,4% отражённых бросков и показал коэффициент надёжности 3,37. Ранее он пропустил более двух месяцев из-за травмы верхней части тела.
«Торонто» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 71 игры.
