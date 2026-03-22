Энтони Столарз пропустил матч с «Оттавой» из-за попадания шайбы в шею на разминке

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5) из-за попадания шайбы в горло на разминке перед игрой. Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний американец прошёл обследование в больнице.

В итоге место в воротах «Лифс» занял Джозеф Уолл, отразивший 38 из 43 бросков.

Столарз в нынешнем сезоне провёл только 22 матча, в которых одержал восемь побед при 89,4% отражённых бросков и показал коэффициент надёжности 3,37. Ранее он пропустил более двух месяцев из-за травмы верхней части тела.

«Торонто» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 71 игры.