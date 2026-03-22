Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Энтони Столарз пропустил матч с «Оттавой» из-за попадания шайбы в шею на разминке

Энтони Столарз пропустил матч с «Оттавой» из-за попадания шайбы в шею на разминке
Комментарии

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5) из-за попадания шайбы в горло на разминке перед игрой. Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний американец прошёл обследование в больнице.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Шабо, Батерсон) – 14:58 (pp)     2:0 Жиру (Клевен, Спенс) – 29:09     3:0 Фёгеле – 37:53     3:1 Таварес (Коуэн, Карло) – 38:14     3:2 Коуэн (Бенуа, Нюландер) – 44:52     4:2 Амадио (Спенс, Пинто) – 49:41     5:2 Грейг (Козенс, Клевен) – 53:11    

В итоге место в воротах «Лифс» занял Джозеф Уолл, отразивший 38 из 43 бросков.

Столарз в нынешнем сезоне провёл только 22 матча, в которых одержал восемь побед при 89,4% отражённых бросков и показал коэффициент надёжности 3,37. Ранее он пропустил более двух месяцев из-за травмы верхней части тела.

«Торонто» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 71 игры.

«Это смешно. НХЛ должна разбираться в ситуации». Лидер «Торонто» выбыл до конца сезона
«Это смешно. НХЛ должна разбираться в ситуации». Лидер «Торонто» выбыл до конца сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android