Форвард ЦСКА Бучельников: мы стали единым кулаком, одной большой семьёй

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников рассказал о взаимоотношениях в команде перед началом плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА встретится со СКА.

– Можно ли считать завершение регулярного чемпионата в топ-4 успешным результатом, учитывая трудности команды на старте сезона?

– Здесь не нам судить, насколько этот результат хорош или плох. От нас требуется только выигрывать матчи.

– По вашим ощущениям, насколько команда подстроилась под требования Игоря Никитина?

– Думаю, что мы адаптировались, да. Все стали единым кулаком, одной большой семьёй. Стараемся всё выполнять.

– ЦСКА считается одним из самых неудобных соперников в плей-офф на Западе. Вам льстят такие разговоры?

– Больше вопрос психологии, кто как настраивается. Я в своей команде и своих партнёрах уверен. Для нас главное – победа в следующем матче.

– Армейское противостояние в первом раунде раньше было маловероятно. Как смотрите на такое изменение распределения сил в лиге?

– Это интересно для болельщиков, думаю. Захватывающая будет битва. Ждём обилия моментов, классной игры, жёсткого интересного плей-офф.

– Для вас предстоящий розыгрыш Кубка Гагарина станет первым в карьере. Какие эмоции испытываете по этому поводу?

– Я рад, очень хотел играть в плей-офф. Слава богу, моя маленькая цель достигнута. Очень рад тому, что случилось, и ещё более рад быть с теми, с кем я пройду этот путь. Волнения нет, только положительные эмоции.

– Для вас противостояние с командой именно из Санкт-Петербурга, в системе которой вы начали свою профессиональную карьеру, будет иметь дополнительную принципиальность?

– Немного, да. Меня это ещё больше подстёгивает. Но в плей-офф не должно быть разницы, кто против тебя играет. Самое важное – кто мы как команда. В первую очередь нужно победить себя, – приводит слова Бучельникова Sport24.