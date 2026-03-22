Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Тампы» Купер — о Кучерове: мне повезло, что я могу видеть его каждый вечер

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

«Этот парень показывает потрясающую игру. Я не знаю, сколько игроков в этой лиге набирают четыре очка за игру, не говоря уже о том, сколько раз он это делает. Это просто великолепно. Очень круто, что сегодня он впервые забил коротким броском, на скамейке запасных было очень весело.

Мне повезло, что я могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад… Им повезло видеть Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля каждый вечер, и Кучерова тоже можно добавить в состав, это величайшие игроки. Так что это весело для всех», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

На счету россиянина стало 118 (40+78) очков в сезоне, таким образом, он возглавил список лучших бомбардиров. Кучеров обошёл канадского нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, у которого 116 очков (38+78).

