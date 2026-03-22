Главный тренер «Тампы» Купер — о Кучерове: мне повезло, что я могу видеть его каждый вечер

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи.

«Этот парень показывает потрясающую игру. Я не знаю, сколько игроков в этой лиге набирают четыре очка за игру, не говоря уже о том, сколько раз он это делает. Это просто великолепно. Очень круто, что сегодня он впервые забил коротким броском, на скамейке запасных было очень весело.

Мне повезло, что я могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад… Им повезло видеть Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля каждый вечер, и Кучерова тоже можно добавить в состав, это величайшие игроки. Так что это весело для всех», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

На счету россиянина стало 118 (40+78) очков в сезоне, таким образом, он возглавил список лучших бомбардиров. Кучеров обошёл канадского нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, у которого 116 очков (38+78).