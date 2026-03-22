КХЛ определила лучших игроков марта

Континентальная хоккейная лига на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки матчей определила лауреатов заключительного месяца регулярного чемпионата сезона-2025/2026 в четырёх номинациях. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Артемий Плешков из СКА, одержавший четыре победы в пяти играх марта с коэффициентом надёжности 0,8 и 96,92% отражённых бросков. В матчах с «Барысом» (7:0) и «Северсталью» (5:0) Плешков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере стал Либор Шулак из «Адмирала», набравший 7 (3+4) очков в девяти встречах месяца с показателем полезности «+7». Его гол в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2) стал победным для команды. На счету Шулака также восемь силовых приёмов, 12 блокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Даниэль Спронг из «Автомобилиста», заработавший 13 (7+6) очков в семи матчах марта с показателем полезности «+5». Его гол в матче с «Локомотивом» (4:1) стал победным для команды, на его счету также восемь силовых приемов, один блокированный бросок, два отбора шайбы и два перехвата.

Лучшим новичком во второй раз в карьере стал нападающий СКА Матвей Поляков, набравший 5 (3+2) очков в восьми матчах месяца с показателем полезности «+3». На его счету также семь силовых приёмов, три блокированных броска, один отбор шайбы и пять перехватов.

В марте всего было сыграно 88 матчей, в которых приняло участие 628 хоккеистов (51 вратарь, 206 защитников и 371 нападающий). Средняя результативность 5,15 шайбы за игру.

