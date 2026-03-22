«Нас ждёт тяжёлый соперник». Козлов — о серии плей-офф «Салавата» с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». Серия начнётся в Екатеринбурге 23 марта.

– «Автомобилист» – опытный соперник, хорошо играет дома. Они забили больше, чем мы, правда, и пропущенных у них больше, большинство чуть лучше, чем у нас. Нас ждёт тяжёлый соперник, готовимся во всеоружии.

– «Салавату» на руку то, что «Автомобилист» считается фаворитом серии?

– Всегда каждый год кто-то фаворит, кто-то нет. Плей-офф – особенное время, все команды готовятся к этим моментам, игроки ждут показать себя.

– Как обстоят дела с травмированными? Все ли готовы начать серию?

– Нет, не все.

– Какой основной акцент при подготовке к «Автомобилисту»?

– Разбираем соперника, его сильные стороны, а также те стороны, в которых мы можем что-то создать, проявить себя.

– Всего одну победу одержали над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате. В этом есть какой-то фактор или в плей-офф всё по-другому?

– Нет, это хорошая команда, так что нам придётся хорошо потрудиться.

– «Автомобилист» по стилю очень неудобная команда. Как планируете играть: больше в оборону или в атаку? Или концентрироваться на контроле шайбы?

– Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны.

– Есть ли сложности с «физикой»? Или команда полностью готова в этом плане к плей-офф?

– Говорить об оптимальной физической форме по окончании регулярного сезона будет неправильно. Проделан большой путь, сыграли много матчей.

– То, что в Екатеринбурге маленькая площадка, будет ли меняться игра команды?

– Естественно, это требует небольшой корректировки, там по-другому играется.

– На что делаете акцент перед серией?

– На хорошую игру в обороне, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».