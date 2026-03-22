Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — перед стартом «Автомобилиста» в плей-офф: оборона забирает серии

Заварухин — перед стартом «Автомобилиста» в плей-офф: оборона забирает серии
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Серия начнётся в Екатеринбурге 23 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для каждого спортсмена плей-офф – самое интересное, самое эмоциональное. В концовке попробовали ребят из ВХЛ, дали более опытным и возрастным ребятам время на восстановление. Это должно повлиять на них положительно, надеюсь, они будут в стопроцентной готовности. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке. Оборона побеждает в кубках, забирает серии.

«Салават Юлаев» – быстрая команда, нам надо играть тоже в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. У соперника есть сплав опыта и молодости, но у нас тоже есть хорошие игроки, надеюсь, они покажут себя в плей-офф. Матчи против родной команды? Это обычная игра плей-офф, какой была бы и игра с «Трактором».

Спронг сам хотел сыграть в Минске, мы поздно прилетали домой, он захотел помочь команде. Состояние Аликина? Он провёл тренировку, ждём, что восстановится к матчам. Ситуация с Буше? Без комментариев», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Московское «Динамо» попало на Минск, СКА — на ЦСКА! Все пары плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» попало на Минск, СКА — на ЦСКА! Все пары плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android