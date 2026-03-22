Заварухин — перед стартом «Автомобилиста» в плей-офф: оборона забирает серии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Серия начнётся в Екатеринбурге 23 марта.

«Для каждого спортсмена плей-офф – самое интересное, самое эмоциональное. В концовке попробовали ребят из ВХЛ, дали более опытным и возрастным ребятам время на восстановление. Это должно повлиять на них положительно, надеюсь, они будут в стопроцентной готовности. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке. Оборона побеждает в кубках, забирает серии.

«Салават Юлаев» – быстрая команда, нам надо играть тоже в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. У соперника есть сплав опыта и молодости, но у нас тоже есть хорошие игроки, надеюсь, они покажут себя в плей-офф. Матчи против родной команды? Это обычная игра плей-офф, какой была бы и игра с «Трактором».

Спронг сам хотел сыграть в Минске, мы поздно прилетали домой, он захотел помочь команде. Состояние Аликина? Он провёл тренировку, ждём, что восстановится к матчам. Ситуация с Буше? Без комментариев», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.