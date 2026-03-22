Трямкин — о регулярном сезоне «Автомобилиста»: провели на четыре с минусом

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о настрое команды перед плей-офф КХЛ и подвёл итоги регулярного чемпионата.

«Подходим в самом боевом состоянии к плей-офф. В регулярном сезоне были взлёты, спады, прошли плюс-минус неплохо, на четыре с минусом. После Матча звёзд была очень важная серия побед, был очень сложный календарь, но мы с ним справились, всё хорошо.

Для меня сезон получился смазанным, долго был на травме, у меня не было до этого такого долгого восстановления. Как запомнился опыт в роли тренера? Очень интересно, но лучше играть в хоккей. Однако для меня это был классный опыт, посмотреть, что делают тренеры изнутри. У них много работы, в хоккей играть проще, а я просто подбадривал ребят. Возвращение к атакующей роли? Давно не играл в большинстве, но плюс-минус получается, буду улучшать, играть попроще», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.