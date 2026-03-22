Спронг: жаль, что не оказался в «Автомобилисте» раньше

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг перед стартом первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» заявил, что прекрасно чувствует себя в екатеринбургском клубе. Серия начнётся в Екатеринбурге 23 марта.

«После перехода в «Автомобилист» всё было здорово с самого начала, жаль, что не оказался здесь раньше. Из игроков «Салавата» знаю Кузнецова, Броссо, немного знаю Ремпала, но в целом у них отличная команда, которая здорово играет. Тренер хорошо ко мне относится, хорошо использует, у нас отличная «химия» с Шаровым. Игры плей-офф отличаются от регулярного сезона в любой лиге, все стараются минимизировать ошибки. Главное, что я чувствую себя великолепно, команда чувствует себя великолепно», — передаёт слова Спронга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Спронг пополнил состав «Автомобилиста» по ходу текущего сезона в результате обмена с ЦСКА.