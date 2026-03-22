Главный тренер СКА Ларионов рассказал о подготовке команды к плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. Первый матч состоится 23 марта в Москве.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Серьёзный соперник, команда оставила большой след в моей карьере. ЦСКА выиграл несколько Кубков Гагарина в последние годы, уважаем соперника и готовимся к первому матчу.

— Что ответите тем, кто говорит, что у СКА немного шансов?
— Без комментариев. Всё начинается с чистого листа. Ребята готовы, настроены. Всё зависит от нашей игры. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона, играть в весёлый хоккей. Без этого не получится сделать игру красивой и эффективной.

Знаем, что у ЦСКА плотная оборона. Для нас важен быстрый переход из обороны в атаку, чтобы соперник не успевал за нашими быстрыми крайними. Эти детали прорабатывали.

— Определились с первым номером?
— Обычно говорим в день игры. Знаем, кто это будет. Завтра объявим.

— Чем неприятен ЦСКА?
— Это команда плей-офф, нам придётся преодолевать плотную оборону. Постараемся найти слабые места, они есть у всех команд. Не дам прогноз, какой будет серия, но мы выходим выигрывать.

— Делали разбор соперника?
— Смотрели, как команда играет в обороне, средней зоне. Те зоны, где желательно не ошибаться, потому что соперник наказывает за ошибки.

— Вам звонили бывшие партнёры по ЦСКА?
— Стараюсь не читать и не смотреть смс, хочется концентрироваться на своих делах. Пока не хочется форсировать это. Наша игра даст ответы на все вопросы, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Армейское и динамовское дерби уже в первом раунде! Превью плей-офф КХЛ: Запад
