Как завершится серия плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА?

В понедельник, 23 марта, стартуют серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В этот день состоится матч между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ команда Игоря Никитина заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. Подопечные Игоря Ларионова завершили регулярку на пятой строчке, заработав 81 очко за 68 встреч.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».