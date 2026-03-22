Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: плей-офф — совсем другая игра, будет жёсткая битва

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». Первая игра состоится в Екатеринбурге 23 марта.

– Нас ожидает тяжёлая серия. «Автомобилист» – команда с хорошими исполнителями, хорошей вратарской бригадой. Думаю, серия будет интересная и для болельщиков, и для нас, чтобы проверить свои силы.

– Для вас эта серия будет принципиальной, учитывая, что много лет провели в «Автомобилисте»?

– Возможно, где-то да, где-то нет. Я уже третий год в Уфе после возвращения из Екатеринбурга.

– На что следует сделать акцент в игре с «Автомобилистом»?

– Работать, ловить все шайбы на себя, не удаляться и забивать в большинстве.

– «Автомобилист» считается системной командой, у «Салавата» есть проблемы с такими соперниками, выиграли у Екатеринбурга только один матч в регулярке. Что следует поменять?

– Не думаю, что это влияет. Были моменты в моей карьере, когда мы в сезоне выигрывали, а в плей-офф уходили в 0-4. Плей-офф – совсем другая игра, будет жёсткая битва.

– В Екатеринбурге маленькая площадка. Что будете менять в своей игре?

– Да ничего не будем менять. Игра будет быстрой, надо быстрее думать.

– Насколько важна дисциплина в играх с таким соперником?

– Дисциплина всегда важна, потому что в плей-офф большинство и меньшинство даёт результат. Надо стараться обходиться без дешёвых удалений. Надо не вступать в драки и не вестись на провокации.

– «Автомобилист» наверняка будет плотно встречать лидеров «Салавата». Как найти ключи к этой плотной обороне?

– Мы разбираем соперника, тренерский штаб всё подскажет, — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».