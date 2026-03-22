«Вашингтон» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 22 марта, продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержали «лавины» со счётом 5:2.

«Кэпиталз» провели 70 матчей, в которых набрали 78 очков, и расположились на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эвеланш» со 100 очками после 68 игр находятся на первой строчке Западной конференции.