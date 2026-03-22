Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский поделился эмоциями перед плей-офф КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о подготовке команды к первому раунду плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». Серия начнётся в Екатеринбурге 23 марта.
– Впереди интересная серия с «Автомобилистом». Что думаете на этот счёт?
– Будем потихоньку готовиться. Надеюсь, всё будет хорошо.
– В чём главная сила соперника? На чём следует сделать акцент?
– Будем следить за своей игрой, будем выигрывать.
– Ваш первый настоящий плей-офф. С какими эмоциями подходите к этим играм?
– Пока ещё не особо почувствовал. Небольшое волнение присутствует, но это нормально.
– Как оцените регулярный чемпионат для себя?
– Неплохо, но могло быть лучше. Были игры, где я мог больше набирать очков, лучше сыграть. Но как есть.
– «Салават Юлаев» входит в плей-офф не в роли фаворита. Насколько это плюс для команды?
– Не знаю, нам без разницы.
– Есть ли давление именно на вас как на лидера команды?
– Нет, давления нет, — приводит слова Жаровского пресс-служба «Салавата Юлаева».