Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский поделился эмоциями перед плей-офф КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о подготовке команды к первому раунду плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». Серия начнётся в Екатеринбурге 23 марта.

– Впереди интересная серия с «Автомобилистом». Что думаете на этот счёт?

– Будем потихоньку готовиться. Надеюсь, всё будет хорошо.

– В чём главная сила соперника? На чём следует сделать акцент?

– Будем следить за своей игрой, будем выигрывать.

– Ваш первый настоящий плей-офф. С какими эмоциями подходите к этим играм?

– Пока ещё не особо почувствовал. Небольшое волнение присутствует, но это нормально.

– Как оцените регулярный чемпионат для себя?

– Неплохо, но могло быть лучше. Были игры, где я мог больше набирать очков, лучше сыграть. Но как есть.

– «Салават Юлаев» входит в плей-офф не в роли фаворита. Насколько это плюс для команды?

– Не знаю, нам без разницы.

– Есть ли давление именно на вас как на лидера команды?

– Нет, давления нет, — приводит слова Жаровского пресс-служба «Салавата Юлаева».