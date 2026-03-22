Главный тренер «Ак Барса» — о плей-офф: задача-минимум — побеждать в каждой игре

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке к первому раунду Кубка Гагарина — 2026 с «Трактором». Серия стартует 23 марта в Казани.

– На льду все, кроме Никиты Дыняка. Какое настроение у команды?

– Рабочее настроение, ребята готовы. В последних играх уделили внимание тем моментам, в которых ещё можно что-то поменять и усилить. Следили за физическим состоянием. Дыняк пока работает по индивидуальному плану – ещё пять-семь дней, потом уже зайдёт в общую группу. Всё идёт по плану.

– Насколько опасный соперник «Трактор»? Какой у вас план на эту серию?

– В этом сезоне явных фаворитов нет – у каждой команды свои плюсы. Решать всё будут детали, над которыми мы работаем. Со вчерашнего дня мы заняты разбором соперника – готовимся.

– Может ли «Ак Барс» сыграть с «Трактором» с позиции силы – первым номером? Или будете подстраиваться?

– Мы на протяжении всего сезона старались отталкиваться только от своей игры. Просто важно правильно распоряжаться своими отрезками по ходу всего матча. Будем придерживаться своей игры. Какие-то моменты мы, конечно, смотрим у соперника, в плей-офф разбор идёт более детальный. Но будем стараться использовать свои сильные стороны.

– «Трактор» – родной клуб для вас. Серия будет принципиальной?

– Если я скажу, что для меня это непринципиально, вы всё равно посчитаете, что я недоговариваю, поэтому что тут обсуждать. Но скажу, что для нас принципиальна наша игра в этой серии. Задачи поставлены, и они тоже принципиальные. Будем стараться их выполнить.

– При Евгении Корешкове «Трактор» играет от обороны. Серия будет с разницей в одну шайбу?

– Мы будем отталкиваться от себя. Смотрим моменты и по сопернику, но искать вещи, в которых мы можем быть лучше.

– Мы увидим Альберта Яруллина в составе? Кажется, у Алексея Марченко что-то не идёт.

– Мы одна команда и между собой не конкурируем. Ребята знают, что сегодня состав может быть один, на следующий матч уже другой, и все готовятся.

– Насколько функционально готов Тимур Билялов?

– Мы планировали, что перед плей-офф Тимур сыграет два матча, и он их провёл, набрал оптимальную форму. Завтра тоже играет Билялов.

– Начало серии дома – это преимущество?

– Особых привилегий это не даёт. Надо выходить и играть с первых смен на любой площадке. В этой серии решающую роль сыграют детали.

– Какой результат будет приемлемым для «Ак Барса» по результатам всего плей-офф? Есть задача-минимум?

– Мы спортсмены и всегда ставим перед собой максимальные задачи. Задача-минимум – побеждать в каждой игре, мы вместе начали этот путь и стремимся туда, чтобы вместе дойти к максимальной задаче.

– Вы определились с лимитчиками на плей-офф?

– По ходу сезона использовали многих. К сожалению, Александр Иванов получил травму. Здесь с нами Радэль Замалтдинов, Егор Потапов. Будем смотреть и других ребят, при необходимости привлекать их, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».