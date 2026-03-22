Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Трактором»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Первый матч серии состоится 23 марта в Казани.

– Насколько успели соскучиться по плей-офф?

– С прошлого года ждали, была недосказанность в прошлом сезоне. Плей-офф – самое интересное, что может быть в спорте. Ждали с нетерпением.

– Ожидаете от «Трактора» закрытый хоккей?

– Тяжело сказать. Думаю, что все команды будут действовать по ситуации. Нужно отталкиваться от своей игры, навязывать её. Тем более у нас преимущество домашней площадки.

– Насколько сильно поменяется «Ак Барс» от регулярки к плей-офф?

– Будем продолжать свою работу: помогать в обороне, работать всей пятёркой.

– Чем опасен «Трактор»?

– Мастеровитая команда, ребята умеют завершать моменты. С ними нужно играть плотнее и не давать развивать атаки.

– Особенно Джоша Ливо?

– Не только. Там много хороших нападающих.

– Серия затянется?

– Посмотрим, как будет, — приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса».