Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Трактором»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Первый матч серии состоится 23 марта в Казани.
– Насколько успели соскучиться по плей-офф?
– С прошлого года ждали, была недосказанность в прошлом сезоне. Плей-офф – самое интересное, что может быть в спорте. Ждали с нетерпением.
– Ожидаете от «Трактора» закрытый хоккей?
– Тяжело сказать. Думаю, что все команды будут действовать по ситуации. Нужно отталкиваться от своей игры, навязывать её. Тем более у нас преимущество домашней площадки.
– Насколько сильно поменяется «Ак Барс» от регулярки к плей-офф?
– Будем продолжать свою работу: помогать в обороне, работать всей пятёркой.
– Чем опасен «Трактор»?
– Мастеровитая команда, ребята умеют завершать моменты. С ними нужно играть плотнее и не давать развивать атаки.
– Особенно Джоша Ливо?
– Не только. Там много хороших нападающих.
– Серия затянется?
– Посмотрим, как будет, — приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса».