Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Трактором»

Комментарии

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Первый матч серии состоится 23 марта в Казани.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
– Насколько успели соскучиться по плей-офф?
– С прошлого года ждали, была недосказанность в прошлом сезоне. Плей-офф – самое интересное, что может быть в спорте. Ждали с нетерпением.

– Ожидаете от «Трактора» закрытый хоккей?
– Тяжело сказать. Думаю, что все команды будут действовать по ситуации. Нужно отталкиваться от своей игры, навязывать её. Тем более у нас преимущество домашней площадки.

– Насколько сильно поменяется «Ак Барс» от регулярки к плей-офф?
– Будем продолжать свою работу: помогать в обороне, работать всей пятёркой.

– Чем опасен «Трактор»?
– Мастеровитая команда, ребята умеют завершать моменты. С ними нужно играть плотнее и не давать развивать атаки.

– Особенно Джоша Ливо?
– Не только. Там много хороших нападающих.

– Серия затянется?
– Посмотрим, как будет, — приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android