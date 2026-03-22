Защитник «Ак Барса» Карпухин: плей-офф — лучшее время в хоккее, настоящий праздник

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о подготовке к первому раунду плей-офф КХЛ с «Трактором». Первый матч серии состоится 23 марта в Казани.

– Какие эмоции от предстоящего плей-офф?

– Долго ждали и скучали по этому моменту. Давно начали говорить о плей-офф – это лучшее время в хоккее, настоящий праздник. И наших болельщиков порадуем, и сами получим удовольствие через работу, ощущение единства. С нетерпением ждём первой игры.

– Вы воспитанник «Трактора», насколько принципиальной будет эта серия для вас?

– Здесь нет никаких принципиальных моментов. То, что буду играть против родной команды, добавляет мне эмоций, хочется победить. Приятно сыграть на арене в Челябинске, болельщики помнят и любят, за что я им очень благодарен.

– Кого персонально можно выделить в составе «Трактора»?

– Там все игроки – хорошие исполнители с большим уровнем мастерства. В составе большое количество опытных игроков, не стал бы кого-то конкретно выделять.

– Назовите одну причину, почему «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина?

– Потому что мы сильнее.

– Обе команды имеют в составе габаритных игроков. Можно сказать, что в серии силовой хоккей будет ключевым компонентом?

– Сложно сказать. Думаю, в плей-офф вообще невозможно обойтись без силовой игры. Нужно давить на соперника силовой игрой, навязывать свой хоккей. Это принесёт свои плоды. Ключевым фактором будет то, как мы себя покажем. Если собьёмся на игру, которую предложит соперник, то у него будет преимущество. Нам нужно играть в свой хоккей, выполнять установку и тренерское задание. Тогда из серии выйдем победителями, — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».