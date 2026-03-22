Шарипзянов: в «Нефтехимике» много боевых ребят, которые, как и я, пробиваются с низов

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Первая игра состоится 24 марта в Омске.

«Готовность к плей-офф стопроцентная, настроение тоже хорошее. Отдохнули два дня, сегодня потренировались, посмотрели видео. Ждём плотной серии от «Нефтехимика», это хорошая команда, будет интересная серия. Личный момент в этой серии для меня только в том, что я приезжаю в родной город играть с родной командой. А так, 95% состава уже сменилось, так что это будет такая же серия плей-офф, как и против другого соперника.

Будет странно, если какая-то команда будет менять свою игру в плей-офф, если она приносила в сезоне ей результат. Мы с 1 августа шли к своим стандартам, будем продолжать это делать. Естественно, будем разбирать игру соперника, смотреть, как они играют, предугадывать их действия, но при этом ориентироваться на свою игру.

В «Нефтехимике» хорошие боевые ребята, много пацанов, которые, как и я в своё время, пробиваются с низов. Они будут биться. Конечно, большинство и меньшинство будут решать. Думаю, мы готовы и к подкожной игре соперника, и к провокациям. Я против каких только ребят не играл, которые всегда шли на пятак. У «Нефтехимика», конечно, есть такие ребята, надеюсь, наши игроки будут умнее и опытнее, глупые удаления нам точно не нужны», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.