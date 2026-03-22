Форвард «Авангарда»: у меня одна-единственная цель — поднять над головой Кубок Гагарина

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Первый матч состоится 24 марта в Омске.

«Мы все с предвкушением ждём плей-офф, мы все играем ради этой части сезона. Самое интересное начинается сейчас. У меня одна-единственная главная цель — поднять над головой Кубок Гагарина. Абсолютно неважно, кто и сколько забьёт, как шайба залетит в ворота. Никакие личные показатели не играют роли в плей-офф.

Все матчи с «Нефтехимиком» в регулярке были очень плотными, против них нелегко действовать, они играют на высоких скоростях. Очень активные игроки, могут подловить на контратаках, так что здесь нельзя допускать ошибок, они могут заставить заплатить за них», — передаёт слова Потуральски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.