Буше: если пытаться красоваться с «Нефтехимиком» — ничего хорошего ждать не придётся

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о подготовке к серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком». Первый матч состоится 24 марта в Омске.

«Главное, что мы подходим к плей-офф без травм. Нам было без разницы, с кем встречаться, для нас главное — сохранять свою идентичность, следовать своим привычкам. Мы провели отличную регулярку, побили много рекордов, сейчас заряжены и ждём плей-офф. Одно можно сказать точно: будет непросто, но интересно.

«Нефтехимик» играет на высоких скоростях, они одни из лучших в КХЛ по переходу из обороны в атаку и наоборот, так что с ними лучше не терять шайбу. Хоккей бей-беги с ними успеха не принесёт, перебросать их — тоже плохая затея. Главное при встрече с «Нефтехимиком» — качественно обороняться, это принесёт успех. Если пытаться красоваться, то ничего хорошего ждать не придётся. Они нацелены на ворота, усердно работают и никогда не опускают руки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.