Буше: не скажу, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости они первые в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед стартом плей-офф КХЛ оценил уровень «Нефтехимика», с которым омский клуб встретится в первом раунде Кубка Гагарина. Серия начнётся 24 марта в Омске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В любом матче мы играем в силовой манере, всегда действуем жёстко, это наш стиль, и в плей-офф мы не планируем от него отходить. Если удаления будут следствием этого стиля — это нормально. Другое дело, что не должно быть удалений за неправильную игру клюшкой или, например, за нарушение численного состава.

Не сказал бы, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости они идут первые в лиге, а это главное, что нужно в хоккее. Это очень опасный коллектив, они несут угрозу воротам своими быстрыми выпадами «2 в 1» и «3 в 2». Нам нужно защищаться от этого и бить по их слабым местам», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

