Определились пары плей-офф и плей-ин МХЛ

В OLIMPBET чемпионате Молодёжной хоккейной лиги сезона-2025/2026 определились все пары плей-офф и плей-ин.

В сериях плей-ин на Западе встретятся «Динамо СПб» и «Тайфун», «Динамо-Шинник» и «Крылья Советов», а также «Академия Михайлова» и «Академия СКА». На Востоке сформировались следующие пары: «Белые Медведи» — «Локо-76», «Чайка» — «Ладья», «Мамонты Югры» — «Сибирские Снайперы».

Прямые путёвки в розыгрыш Кубка Харламова от «Золотого» дивизиона Западной конференции получили: «Локо», МХК «Динамо» Москва, МХК «Спартак», «СКА-1946» и «Красная Армия». От «Золотого» дивизиона Востока: «Омские Ястребы», «Стальные Лисы», «Ирбис», «Толпар» и «Авто».

В 1/8 финала Кубка Харламова встретятся «СКА-1946» и «Красная Армия». «Авто» в первом раунде сыграет с «Толпаром».

Серии плей-ин на Западе стартуют 25 марта, на Востоке — 26 марта. Первый раунд плей-офф в Западной конференции начнётся 2 апреля, в Восточной — 3 апреля.