«Мы не волнуемся, знаем, что делать». Корешков — о первом раунде плей-офф с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о подготовке к первому раунду Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом». Серия стартует 23 марта в Казани.

— Если говорить про шестое место в регулярке, то уверен, что наша команда может играть намного лучше. Это показали последние матчи, на финише чемпионата у нас четыре победы. Это вселяет нам нужный оптимизм, и теперь мы плавно подходим к матчам плей-офф. Прежде всего мы очень плотно разбираем «Ак Барс», и на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу. Как для главного тренера это мой первый плей-офф, но само по себе событие для меня уже знакомое. Тренерский штаб тоже готов. Мы не волнуемся, всё очень уверенно. Знаем, что делать.

— «Трактор» тяжело играл против «Ак Барса»?

— Наоборот, мы достойно и хорошо играли. Победили дома 4:0, а в тех матчах, где уступили, имели ряд хороших возможностей, — цитирует Корешкова пресс-служба КХЛ.