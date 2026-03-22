«У нас нет выбора». Корешков высказался о вратарской линии «Трактора» в плей-офф

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался об игроках челябинской команды перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

— Григорий Дронов едет с командой в Казань?

— Пока он остаётся здесь, у него индивидуальный план. Ждём его к домашним матчам. С нами поедут молодые ребята — Федосеев и Юсупов.

— Ждёте ли вы большего от Ливо в плей-офф?

— Я бы сказал, не только от Ливо. На наших лидеров возлагается большая надежда и нагрузка. Они в первую очередь должны повести за собой команду.

— Николаев готов быть первым номером в плей-офф?

— У нас нет другого выбора. Дмитрий хорошо провёл последние матчи, поэтому на вратарскую линию смотрим с оптимизмом, — цитирует Корешкова пресс-служба КХЛ.