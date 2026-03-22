«У нас во всём есть преимущество». Форвард «Трактора» — о серии плей-офф с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Егор Коршков высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
— Регулярка прошла как на американских горках, и главное, что мы вышли в плей-офф. Настроение позитивное, боевое, провели хорошую домашнюю серию и поднабрали уверенности. «Ак Барс» — хороший соперник, который умеет играть в обороне. Поэтому нам надо будет похитрее действовать в атаке, и, думаю, всё будет хорошо. Минусы «Ак Барса» — там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу.

— Для вас это принципиальные матчи?
— У меня в Казани осталось много знакомых и друзей, поэтому настроя чуть побольше.

— У «Трактора» есть преимущество в атаке?
— Безусловно. У нас во всём есть преимущество, везде по чуть-чуть, — цитирует Коршкова пресс-служба КХЛ.

