Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Кадейкин рассказал, за счёт чего «Трактор» может пройти «Ак Барс» в плей-офф

Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин назвал плюсы в игре челябинской команды в противостоянии с казанским «Ак Барсом» в рамках серии первого раунда Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сейчас начинается самый интересный этап чемпионата, поэтому все в команде воодушевлены и настроены позитивно.

— За счёт чего «Трактор» может обыграть «Ак Барс»?
— За счёт реализации. В последнее время мы создаём достаточно, в том числе против топовых соперников. «Ак Барс» — организованный, мастеровитый соперник. В целом обе команды похожи, играют примерно в одном стиле. Все игры будут на максимуме, — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android