Александр Кадейкин рассказал, за счёт чего «Трактор» может пройти «Ак Барс» в плей-офф

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин назвал плюсы в игре челябинской команды в противостоянии с казанским «Ак Барсом» в рамках серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Сейчас начинается самый интересный этап чемпионата, поэтому все в команде воодушевлены и настроены позитивно.

— За счёт чего «Трактор» может обыграть «Ак Барс»?

— За счёт реализации. В последнее время мы создаём достаточно, в том числе против топовых соперников. «Ак Барс» — организованный, мастеровитый соперник. В целом обе команды похожи, играют примерно в одном стиле. Все игры будут на максимуме, — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.