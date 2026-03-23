Андрей Назаров назвал главное, что нужно исключить в стартующем плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем старте плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня начинается самый главный отрезок в КХЛ: нас ждут ключевые два месяца в российском хоккее. Именно от этих двух месяцев мы будем отталкиваться и делать выводы. Для кого-то это будет время слёз и разочарования, для других – неожиданные победы и радость. Но нужно помнить, что чемпион всегда только один. Для того чтобы им стать, придётся пройти тяжёлый путь с травмами, уколами, драками и постоянными нервами. Этим и прекрасен Кубок Гагарина. Было бы здорово вручать чемпиону не только сам трофей, но и большие красивые золотые медали.

Считаю, что нужно постараться полностью исключить из розыгрыша плей-офф судейские скандалы. Эфирное время стоит дорого, а смотреть на постоянные разговоры судей с игроками и тренерами, а также на нескончаемые повторы никому не хочется. Тем более это сбивает темп самого матча и затягивает встречу. Лучше понаблюдать за бескомпромиссной борьбой, самоотверженностью хоккеистов, увидеть побольше заброшенных шайб и красивых атак. Каждый болельщик идёт на трибуны именно за этим. Ждём ярких серий, пускай победят сильнейшие», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.