Дмитрий Квартальнов высказался о предстоящей серии плей-офф минчан с московским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо». Серия начнётся в столице Беларуси 24 марта.

«Мы понимаем, с кем играем. Несколько лет назад играли против «Динамо», уступили тогда 2-4, но тогда это была чуть другая команда. Сейчас это хороший коллектив, в котором много плюсов. Хорошая вратарская бригада, опытная линия обороны, хорошее нападение с хорошим большинством. Самое главное – есть опыт, в составе есть ребята, которые прошли большой путь и знают, как играть в плей-офф. Мы это понимаем», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.