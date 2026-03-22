Главная Хоккей Новости

Квартальнов ответил на вопрос, что его беспокоит в минском «Динамо» перед стартом плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, что его беспокоит в белорусской команде перед стартом плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что вас беспокоит в вашей команде накануне старта плей-офф?
– Беспокойство – оно есть всегда. Если всё нормально в жизни – это, мне кажется, ненормально. Надо подвести команду, проводим работу в раздевалке над нюансами. Хорошо, что у нас есть прошлогодний опыт выступления в плей-офф, это плюс для молодых ребят. Но мы понимаем, что играем с хорошей командой, которая умеет терпеть, умеет играть. Примерно понимаем, как они здесь будут играть первые игры. Готовимся к разным ситуациям. Важно, чтобы травмированные ребята вернулись в строй, стартовать боевым составом и забыть про какие-то индивидуальные моменты. Очень много было рекордов у «Динамо» в этом году, сейчас уже нужно сделать командный рекорд, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

