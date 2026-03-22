«Уровень регулярки нужно подтвердить». Анисимов высказался о судействе в плей-офф КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался о результатах прошедшего семинара судей лиги накануне старта плей-офф.

«Акцент традиционно делали на сдерживающих фолах, обратили внимание на общение игроков, тренеров и судей. Попросили арбитров быть дружелюбными с хоккеистами и тренерами, но всё в рамках дозволенного и в рамках правил. Разобрали моменты по просмотру видео, поговорили о нарушениях численного состава и вбрасываниях. Говоря о промежуточных результатах, не хочется разделять регулярку и плей-офф – итоги будем подводить по весне, но всегда есть над чем работать. В регулярном чемпионате были вещи, которые нам нравились, были и те, которые требуют улучшения. На эту тему мы и разговаривали на совещании – тот уровень, который они поддерживали на всей дистанции регулярки, нужно обязательно подтвердить: это важный момент», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.