Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сыновья Овечкина сфотографировались с братьями Хьюз из «Нью-Джерси»

Комментарии

Сыновья российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сделали совместное фото с игроками «Нью-Джерси Дэвилз» Джеком и Люком Хьюзами. Сергей и Илья также получили клюшки с автографами от американских братьев.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Леонард (Дьюхейм, ван Римсдайк) – 09:36     2:0 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 58:17     2:1 Братт (Хьюз) – 59:17    

Фото: Личный архив Овечкина

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний Овечкин принял участие в 70 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» набрал 78 очков и отстаёт от идущего на восьмом месте «Коламбуса» на пять очков, но у «Блю Джекетс» на две игры меньше. В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 22 марта.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android