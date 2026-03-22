Сыновья Овечкина сфотографировались с братьями Хьюз из «Нью-Джерси»
Сыновья российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сделали совместное фото с игроками «Нью-Джерси Дэвилз» Джеком и Люком Хьюзами. Сергей и Илья также получили клюшки с автографами от американских братьев.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Леонард (Дьюхейм, ван Римсдайк) – 09:36 2:0 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 58:17 2:1 Братт (Хьюз) – 59:17
Фото: Личный архив Овечкина
Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний Овечкин принял участие в 70 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.
На данный момент «Вашингтон» набрал 78 очков и отстаёт от идущего на восьмом месте «Коламбуса» на пять очков, но у «Блю Джекетс» на две игры меньше. В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 22 марта.
