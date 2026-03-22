Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный директор «Авангарда»: приятно потряхивает перед плей-офф

Комментарии

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков оценил регулярный чемпионат в исполнении омского клуба и высказался о предстоящих матчах плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Промежуточные итоги после первой части сезона? Я считаю, что мы прошли всё достойно. Как организация, мы сработали на должном нам уровне. Всё было чётко, вовремя. Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Аншлаги обеспечены, параллельно застраивали Омск хоккейными коробками, подводили к открытию СКК им. Блинова. Это был очень напряжённый год, но это то напряжение, от которого, когда что-то получается, ты кайфуешь и получаешь большое удовольствие.

Приятно потряхивает перед плей-офф, последний матч даже смотреть было тяжело. Скоро всё будет по-другому, всё будет решаться в каждом поединке. Все реально ждали этого периода. Здорово, что он наступает. Я думаю, что мы к нему готовы. Наша команда готова. Что касается глубины состава, то Ги ещё в прошлом сезоне доказал, ему комфортно работать с ограниченным количеством. Он вообще никогда не стремится к тому, чтобы были ждущие своего шанса. Мы тоже иногда сами удивлялись, бывают травмы, болезни. Он считает, что ничего страшного, что банда станет ещё компактнее, они будут биться друг за друга. Он вообще не про количество», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Буше: не скажу, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости они первые в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android