Генеральный директор «Авангарда»: приятно потряхивает перед плей-офф

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков оценил регулярный чемпионат в исполнении омского клуба и высказался о предстоящих матчах плей-офф.

«Промежуточные итоги после первой части сезона? Я считаю, что мы прошли всё достойно. Как организация, мы сработали на должном нам уровне. Всё было чётко, вовремя. Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Аншлаги обеспечены, параллельно застраивали Омск хоккейными коробками, подводили к открытию СКК им. Блинова. Это был очень напряжённый год, но это то напряжение, от которого, когда что-то получается, ты кайфуешь и получаешь большое удовольствие.

Приятно потряхивает перед плей-офф, последний матч даже смотреть было тяжело. Скоро всё будет по-другому, всё будет решаться в каждом поединке. Все реально ждали этого периода. Здорово, что он наступает. Я думаю, что мы к нему готовы. Наша команда готова. Что касается глубины состава, то Ги ещё в прошлом сезоне доказал, ему комфортно работать с ограниченным количеством. Он вообще никогда не стремится к тому, чтобы были ждущие своего шанса. Мы тоже иногда сами удивлялись, бывают травмы, болезни. Он считает, что ничего страшного, что банда станет ещё компактнее, они будут биться друг за друга. Он вообще не про количество», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.