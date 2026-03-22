Сопин: с Потуральски «Авангард» практически договорился, остались определённые детали

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном продлении контрактов с некоторыми игроками омского клуба.

«Какова ситуация с продлениями? Мы с рядом игроков переподписали контракты в феврале, с кем-то общаемся и сейчас. Мы возьмём маленькую паузу на плей-офф, чтобы всем сконцентрироваться. Потому что сейчас не то время, где надо думать о продлении контрактов. Нам, хоккеистам и тренерам, надо показать хороший результат. После плей-офф вернёмся к разговорам и продлению контрактов. С Эндрю Потуральски мы практически договорились, остались определённые детали. У нас не вызывает сомнений, что он останется с нами.

Доволен ли я приобретением Пилипенко и Долженкова? Пилипенко — игрок высокого уровня, который может заменить ребят из топ-6 нападающих в случае, если что-то произойдёт. Это человек, который умеет забивать, отдавать, очень обученный, мастеровитый хоккеист. Кирилл Долженков – это больше про третье-четвёртое звено, но и про будущее тоже. Парень молодой, ещё будет прогрессировать и добавлять. Со слов нашего тренерского штаба, это хоккеист, который через два-три года может стать доминирующим в лиге при должном отношении к работе. Мы довольны их приобретением, это как раз было больше про плей-офф», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.