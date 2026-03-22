Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Плотников высказался о серии с ЦСКА, с которым он выиграл два Кубка Гагарина

Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников высказался о противостоянии с ЦСКА в рамках первого раунда плей-офф. Форвард выиграл с московским клубом два Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это самая важная, определяющая часть сезона. Ради того, чтобы успешно выступить, готовишься на протяжении всего регулярного чемпионата. Чем неудобен ЦСКА, нам расскажут тренеры. У него свой хоккей, у нас свой. Да, я дважды завоевал Кубок Гагарина с ЦСКА, но все подобные мысли сейчас отодвигаю в сторону. Кем бы соперники ни были, чтобы их победить, нужно в первую очередь играть — делать упор на своих действиях, самоотдаче.

Прикладывать максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков. У нас в составе есть молодые ребята, которые в плей-офф КХЛ выступят впервые. Настраивать их — не моя задача. Могу помочь советом, но я не психолог. У каждого своя голова на плечах: готовится и настраивается каждый сам. Могу сказать, что нынешние молодые более зрелые, чем были мы в этом возрасте», — цитирует Плотникова пресс-служба КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android