Яков Тренин побил рекорд франшизы «Миннесоты» по силовым приёмам за сезон НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин побил рекорд франшизы по силовым приёмам за сезон НХЛ. Россиянин сделал семь силовых приёмов за 13.56 в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (2:1 ОТ).

Всего на счету Тренина теперь 358 силовых приёмов в текущем сезоне-2025/2026. Он побил рекорд клуба, установленный Кэлом Клаттербаком (356 хитов в сезоне-2008/2009).

Тренин с большим отрывом является лидером текущего сезона НХЛ по силовым приёмам. На втором месте расположился форвард «Сан-Хосе Шаркс» Кифер Шервуд, на счету которого 277 хитов. Всего в карьере НХЛ на счету Тренина 1304 силовых приёма в 446 матчах.

Лидером по силовым приёмам среди российских игроков в истории НХЛ является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 3856 хитов в 1561 матче.