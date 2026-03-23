Президент московского «Динамо» назвал причины увольнения Алексея Кудашова

Президент московского «Динамо» назвал причины увольнения Алексея Кудашова
Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, почему посреди регулярного сезона был уволен главный тренер Алексей Кудашов.

— В пятницу был сыгран последний матч регулярного чемпионата. Какую оценку дадите этой части непростого сезона?
— Сезон действительно непростой. Понятно, что была произведена замена главного тренера. Это был один из, наверное, ключевых нюансов для команды. Но в целом команда играла неплохо, а болельщики приходили на матчи.

— Почему отставка главного тренера произошла именно в такой момент сезона? Когда была проведена селекция под запросы Кудашова, удовлетворили все его запросы…
— Если взять историю четырёхлетней давности, а я пятый год председатель совета директоров хоккейного клуба «Динамо», то на первом этапе Алексей Николаевич, к которому я очень хорошо отношусь, сформировал программу омоложения клуба на ближайшие три-четыре года. Первые два сезона в наших реалиях состав команды был действительно достаточно молодым.

Однако на сегодняшний день, несмотря на то что Кудашову были даны полные права по формированию команды и он был генератором всех идей по её комплектованию, команда в этом сезоне получилась одной из самых возрастных – на втором-третьем месте в лиге. Это стало одной из основных причин.

А второе – некоторый элемент чехарды игроков. Несмотря на то что в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет, – уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать – либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб, – сказал Воронин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

