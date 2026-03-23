«Будем ломать эту не лучшую традицию». Президент «Динамо» — о планах на летнюю селекцию

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о курсе на омоложение состава команды.

— Вы сказали, что сами понимаете, команда – одна из самых возрастных в лиге, но при этом сейчас активно сохраняете своих основных игроков: Уила, Сикьюру, Швеца-Рогового, которые не становятся моложе. Какова дальнейшая концепция развития клуба?

— Концепция – омоложение команды.

— Но вы же сейчас сохраняете совсем не молодых игроков. То есть летом…

— Будем подбирать молодых ребят. Дело в том, что сейчас мы провели два непубличных совета директоров в Санкт-Петербурге и Москве, где проговорили и создали условия – подготовили положения о тренерских советах, чтобы линейка от детского спорта до команды мастеров двигалась постоянно. Мы поставили задачу, чтобы дети, которые заканчивают играть в академиях Москвы и Питера, одна пятёрка однозначно заходила в команду МХЛ. И каждый год мы должны команду МХЛ двигать.

Также поставили задачу – переформировать команду ВХЛ в Санкт-Петербурге. Во-первых, она не очень сильно сыграла – если в прошлом году взяли бронзовые медали, то в этом даже в плей-офф не попали. И та позиция, когда в команде ВХЛ ребята отсиживают по три-пять лет, получают хорошую зарплату, питание, все условия… То есть у нас команда ВХЛ, которая формируется и финансируется акционерами, тренируется в хороших условиях в «Юбилейном», на сегодняшний день в команду КХЛ игроков не дала, кроме Артемьева и Прохорова.

Поэтому будем ломать эту традицию не самую лучшую, и Кудашову об этом было сказано. Я просил Алексея Николаевича взять под себя команду ВХЛ. Но, несмотря на то что он обещал это, команда ВХЛ оказалась в свободном движении. Вообще, мы бы хотели, чтобы детские спортивные школы давали игроков. У нас заключён ряд договоров и с Ленинградской областью, Великим Новгородом, другими городами, где пытаемся подбирать игроков из детских спортивных школ. Но мы должны формировать молодёжные команды, которые будут комплектоваться выпусками детей. Соответственно, молодёжка должна формировать команду ВХЛ. Сейчас у нас очень хорошая молодёжная команда в Москве. Будем ставить вопрос, чтобы на следующий сезон её лучших игроков переводить в ВХЛ.

— На ваш взгляд, на сколько процентов нужно обновлять команду КХЛ?

— Значительно. Говорить в процентах сейчас было бы некорректно – впереди плей-офф, – сказал Воронин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.