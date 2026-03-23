В московском «Динамо» ответили, будет ли клуб продлевать контракт с Вячеславом Козловым

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что от результатов выступления команды в плей-офф будет зависеть будущее главного тренера Вячеслава Козлова.

— Только плей-офф покажет, будете ли вы продлевать контракт с Вячеславом Козловым?
— У меня к Козлову нет вопросов. Если с плей-офф всё сложится более или менее удачно, Козлов дальше будет возглавлять московское «Динамо».

— Что сейчас в понимании клуба «более или менее удачно»? Какой результат приемлем для руководства?
— Для нас приемлемый результат, чтобы мы вышли в финал (улыбается). А какой будет – такой будет, это спорт, – сказал Воронин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкину предоставлены варианты выбора в любом качестве». Интервью с президентом «Динамо»


