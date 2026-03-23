В московском «Динамо» высказались на тему потенциального возвращения Александра Овечкина

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что бело-голубые предлагают своему воспитаннику Александру Овечкину продолжить карьеру в родном клубе в различном качестве.

— Нельзя не затронуть тему Александра Овечкина, который сейчас как раз думает о своём будущем. Держит ли «Динамо» его вопрос в голове?

— Держит. Ему предоставлены варианты выбора в «Динамо» в любом качестве, – сказал Воронин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтон Кэпиталз» истекает по завершении текущего сезона-2025/2026 НХЛ.