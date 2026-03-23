Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В московском «Динамо» высказались на тему потенциального возвращения Александра Овечкина

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что бело-голубые предлагают своему воспитаннику Александру Овечкину продолжить карьеру в родном клубе в различном качестве.

— Нельзя не затронуть тему Александра Овечкина, который сейчас как раз думает о своём будущем. Держит ли «Динамо» его вопрос в голове?
— Держит. Ему предоставлены варианты выбора в «Динамо» в любом качестве, – сказал Воронин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтон Кэпиталз» истекает по завершении текущего сезона-2025/2026 НХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкину предоставлены варианты выбора в любом качестве». Интервью с президентом «Динамо»
