«В фактор Кузнецова не верю». Пашков высказался о шансах «Салавата Юлаева» в плей-офф

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил шансы «Салавата Юлаева» в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом», отметив, что наличие в команде Евгения Кузнецова не будет решающим фактором для уфимского клуба.

– Трудно ждать сюрприза и в серии «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым». Ещё в начале осени Уфа была в самом низу Востока, все говорили о финансовых проблемах. Но «Салават» смог перегруппировать свои ряды и собраться. Команда уверенно вышла в плей-офф, решив в общем-то главную задачу. Да, сейчас она раскована и опасна, результат по большому счёту не давит. Однако её кадровый потенциал не сравнится с большой четвёркой Востока.

– Но у «Салавата» есть Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли.

– В фактор Кузнецова, несмотря на его кубковый опыт, не верю. Да, в Уфе Евгений преобразился, но от лидера команды всегда ждёшь главного – стабильности. А этого у Евгения нет. Один-два отличных матча – и пауза. То болезнь, то травма. В плей-офф это не работает, лидер должен быть игроком не эпизода или матча, а всей дистанции.

– Уфа – без шансов?

– Шанс только в том, что и «Автомобилист» – не самая стабильная команда. Её игровой характер, по-моему, не понятен даже самим тренерам. Екатеринбург регулярно собирается на фаворитов, а вот с аутсайдерами может и передохнуть. Не знаю, каким будет настрой на этот плей-офф у «Автомобилиста», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.