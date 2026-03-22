Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейнджерс – Виннипег, результат матча 22 марта 2026, счет 2:3 Б, НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» уступили «Виннипегу» и проиграли четвёртый матч подряд
Комментарии

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Виларди, Перфетти) – 13:06     1:1 Картье (Миллер) – 20:41     1:2 Виларди (Коннор, Моррисси) – 26:43 (pp)     2:2 Зибанеджад – 34:03 (pp)     2:3 Коннор – 65:00    

На 14-й минуте матча счёт открыл форвард «Виннипега» Адам Лаури с передач Габриэля Виларди и Коула Перфетти. На первой минут второго периода «Рейнджерс» сравняли счёт — отличился Тай Картье с передачи Джей Ти Миллера. В середине второго периода команды обменялись голами — на шайбу Габриэля Виларди хозяева площадки ответили голом Мики Зибанеджада. По буллитам победу одержали гости.

Отметим дебютный матч в НХЛ голкипера «Рейнджерс» Дилана Гаранда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android