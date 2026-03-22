«Рейнджерс» уступили «Виннипегу» и проиграли четвёртый матч подряд

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.
На 14-й минуте матча счёт открыл форвард «Виннипега» Адам Лаури с передач Габриэля Виларди и Коула Перфетти. На первой минут второго периода «Рейнджерс» сравняли счёт — отличился Тай Картье с передачи Джей Ти Миллера. В середине второго периода команды обменялись голами — на шайбу Габриэля Виларди хозяева площадки ответили голом Мики Зибанеджада. По буллитам победу одержали гости.
Отметим дебютный матч в НХЛ голкипера «Рейнджерс» Дилана Гаранда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
