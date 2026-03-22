1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вашингтона» Джастин Сурдиф, которому ассистировали Коннор Макмайкл и Мэтт Рой. «Колорадо» перевернул ход матча в третьем периоде. На первой минуте периода грубую ошибку совершил вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, подаривший шайбу за своими воротами Мартину Нечасу, который отдал пас Габриэлю Ландескогу. Швед поразил уже пустые ворота. Через несколько минут «лавины» вышли вперёд в счёте — с передачи Захара Бардакова гол забил Николя Руа. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счёт на 55-й минуте фирменным броском в касание из левого круга вбрасывания в большинстве. Этот гол стал для россиянина 1000-м с учётом плей-офф в НХЛ. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Брока Нельсона.

«Кэпиталз» провели 71 матч, в которых набрали 79 очков, и расположились на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эвеланш» со 102 очками после 69 игр находятся на первой строчке Западной конференции.

