Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон – Колорадо, результат матча 22 марта 2026, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»
Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин (Строум, Хатсон) – 54:17     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вашингтона» Джастин Сурдиф, которому ассистировали Коннор Макмайкл и Мэтт Рой. «Колорадо» перевернул ход матча в третьем периоде. На первой минуте периода грубую ошибку совершил вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, подаривший шайбу за своими воротами Мартину Нечасу, который отдал пас Габриэлю Ландескогу. Швед поразил уже пустые ворота. Через несколько минут «лавины» вышли вперёд в счёте — с передачи Захара Бардакова гол забил Николя Руа. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счёт на 55-й минуте фирменным броском в касание из левого круга вбрасывания в большинстве. Этот гол стал для россиянина 1000-м с учётом плей-офф в НХЛ. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Брока Нельсона.

«Кэпиталз» провели 71 матч, в которых набрали 79 очков, и расположились на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эвеланш» со 102 очками после 69 игр находятся на первой строчке Западной конференции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android