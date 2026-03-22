Александр Овечкин забил 1000-й гол с учётом плей-офф в НХЛ

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве на 55-й минуте и сравнял счёт — 2:2. Этот гол стал для россиянина 1000-м в НХЛ с учётом плей-офф.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Ранее рубеж в 1000 точных бросков в Национальной хоккейной лиге удалось покорить лишь одному игроку — Уэйну Гретцки. Канадец завершил карьеру с показателем в 1016 голов (894 в регулярках, 122 – в плей-офф).