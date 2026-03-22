Видео 1000-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве на 55-й минуте и сравнял счёт — 2:2. Этот гол стал для россиянина 1000-м в НХЛ с учётом плей-офф.

Россиянин фирменным броском в касание с левого круга вбрасывания забросил свою юбилейную шайбу. Ассистентами выступили Дилан Строум и Коул Хатсон, для которого эта передача стала первой в НХЛ.

