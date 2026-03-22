Видео 1000-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве на 55-й минуте и сравнял счёт — 2:2. Этот гол стал для россиянина 1000-м в НХЛ с учётом плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53 1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05 1:2 Руа (Бардаков) – 46:03 2:2 Овечкин (Строум, Хатсон) – 54:17 2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22
Россиянин фирменным броском в касание с левого круга вбрасывания забросил свою юбилейную шайбу. Ассистентами выступили Дилан Строум и Коул Хатсон, для которого эта передача стала первой в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
