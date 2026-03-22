Московское «Динамо» поздравило Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ

Московское «Динамо» поздравило воспитанника клуба Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учётом плей-офф. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Величайший хоккеист XXI века, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского «Динамо», двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырёхзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки.

Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.