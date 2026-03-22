Московское «Динамо» поздравило Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ
Поделиться
Московское «Динамо» поздравило воспитанника клуба Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учётом плей-офф. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53 1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05 1:2 Руа (Бардаков) – 46:03 2:2 Овечкин (Строум, Хатсон) – 54:17 2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22
«Величайший хоккеист XXI века, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского «Динамо», двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырёхзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки.
Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Комментарии
- 22 марта 2026
-
22:33
-
22:27
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:53
-
21:25
-
21:00
-
20:29
-
20:10
-
19:45
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:26
-
16:00
-
15:52
-
15:48
-
15:44
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:38
-
14:18
-
14:00