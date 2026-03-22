Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 16 голов

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве на 55-й минуте и сравнял счёт. Этот гол стал для россиянина 1000-м в НХЛ с учётом плей-офф.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 16 шайб.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний Овечкин принял участие в 71 встрече, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.