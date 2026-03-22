Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 16 голов

Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве на 55-й минуте и сравнял счёт. Этот гол стал для россиянина 1000-м в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин (Строум, Хатсон) – 54:17     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 16 шайб.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний Овечкин принял участие в 71 встрече, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.

Материалы по теме
Александр Овечкин забил 1000-й гол с учётом плей-офф в НХЛ
Материалы по теме
ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ
Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android